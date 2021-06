E mentre tutte le nostre amatissime popstar sono in pausa, Madonna dal nulla ha annunciato un evento a sostegno del Pride di New York.

Tutto è partito il 24 giugno, quando la popstar è stata protagonista di un’istallazione video di Ricardo Gomes. Diversi filmati della Ciccone sono stati trasmessi sui maxi schermi al NASDEQ di Time Square a New York.

La “festa” poi si è spostata nella sala Boom Boom dello Standard High Line Hotel, dove la cantante si è esibita per pochissimi fortunati. Lo show è stato aperto da alcuni ballerini che si sono esibiti sulle note di Vogue e poi è entrata Madonna, che ha cantato Hung up sul bancone del bar.

Il look? Adorabilmente kitsch, praticamente un mix tra la Diva del Tubo e una mistress futuristica di Black Mirror. E comunque pensate la fortuna di abitare a New York, andare a bere un drink e ritrovarsi Madonna che gattona sul bancone cantando Hung Up. Nei nostri locali al massimo becchiamo un’ex amica di Maria della settima edizione (pagata a free drink) che ci canta la sigla di Sailor Moon.

Madonna: il messaggio per il video passato a Times Square.

“Questo video è stato realizzato per il Pride. L’ho fatto con amore per ricordare a tutti che non dobbiamo avere paura. Dobbiamo resistere a chiunque cerchi di farci sentire come se non meritassimo rispetto. Non vogliamo diritti speciali, ma uguali diritti Potere al popolo. Sono così grata che il filmato sia passato a Times Square. ​In questo modo molte persone l’hanno potuto vedere. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile”.

Last Nights Party at Boom Boom. to kick of Pride weekend was LEGENDARY…………..🌈🎉💘🗽🔥🔥🔥. Thank you to everyone who made it possible! #pride pic.twitter.com/OQwd5QvnnZ — Madonna (@Madonna) June 25, 2021