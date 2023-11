Madonna, le strane richieste fatte a Fazio a Che Tempo Che Fa

Era il 2015 quando Madonna andò ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con tanto di mazzo di mimose ricevute in regalo e gettate nel primo cassonetto trovato fuori gli studi Rai.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Fabio Fazio ha così ricordato quell’intervista a distanza di otto anni. A domanda diretta “nei suoi programmi sono passate tantissime star, qual è la richiesta più strana che ha ricevuto?” il conduttore ha risposto:

“Madonna volle tutto nero anche la moquette doveva essere nera, non voleva sentire rumori sul pavimento. Ai tempi di Quelli Che Il Calcio Elton John chiese degli smarties. Una quantità importante, tranne quelli di un colore. Quindi ci fu qualcuno che dovette selezionare a uno a uno. A me queste cose divertono perché in quale altro lavoro possono succedere cose simili?”.

Anche durante il podcast Muschio Selvaggio, Fabio Fazio ha parlato di Madonna. “Quando è venuta ho avuto la sensazione nettissima che non volesse essere lì ne sapesse perché si trovasse lì, era svogliata ai massimi storici. Non mi diede quella situazione di simpatia“.



L’ossessione di Madonna per il total black l’aveva raccontata anche Luciana Littizzetto durante la sua ospitata a E Poi C’è Cattelan nel 2020.

“Madonna è strana, molto strana, stranissima. Io in genere arrivo da Torino nel pomeriggio, quel giorno vidi tutto nero. Moquette nera, tendone nero. Madonna voleva tutto nero. Inoltre c’era un odore di Vicks Vaporub. Dissi: ‘vado a salutarla, posso andare?’. Mi risposero: ‘No!’. Mi hanno chiusa in camerino e non sono potuta uscire. Due volte mi hanno chiusa in camerino: con Brunetta e con Madonna”.