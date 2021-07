Madonna ha finalmente rotto il silenzio dicendo la sua sul movimento Free Britney e su quanto sta accadendo a Britney Spears in queste settimane. La popstar – come hanno già fatto molte altre sue colleghe – si è schierata pubblicamente dalla parte della Spears lanciandole un messaggio via Instagram.

“Ridate indietro a questa donna la vita!” – ha sbottato Madonna su Instagram – “La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!”.

Nel farlo la Ciccone ha pubblicato una sua foto datata con addosso una maglietta con scritto proprio “Britney Spears”.

BOOM: Madonna ha postato questa Instagram story in cui supporta Britney ed il movimento #FreeBritney. “Ridatele la sua vita. Morte al patriarcato che riduce le donne in queste condizioni.” pic.twitter.com/i4WGu7VGQZ — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 9, 2021

@Madonna “This is a violation of human rights, Britney we coming to get you out of jail.” #FreeBritney pic.twitter.com/osYCEvOLnU — Junior Olivas (@juniorolivas) July 9, 2021

Madonna e Britney Spears, la loro collaborazione passata

Britney Spears e Madonna, nonostante non si vedano praticamente mai, sono sempre state in ottimi rapporti. La cantante di Baby One More Time è sempre stata una sua grande fan della Ciccone ed hanno anche collaborato sulle note di Me Against The Music. Era il 2003, altri tempi, altra musica. All’epoca Britney, 23enne, non era ancora sotto la custodia del padre.

Sono passati quasi 20 anni da Me Against The Music. Sentiamoci vecchi.