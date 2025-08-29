26.7 C
Madonna lancia il Ray of Light Global Remix Challenge

Madonna lancia un concorso per trovare il miglior remix di “Ray of Light”, il suo iconico progetto discografico. In collaborazione con Beatport e Warner Music Group, la cantante ha avviato la “Ray of Light Global Remix Challenge”, invitando produttori di tutto il mondo a partecipare.

Fino al 25 settembre, i partecipanti possono remixare la famosa canzone del 1998 utilizzando i stem ufficiali di Madonna e William Orbit. Le nuove versioni dovranno essere caricate sulla piattaforma Label Radar di Beatport.

Il vincitore del concorso sarà annunciato il 15 ottobre. Oltre a un premio in denaro di 12.000 dollari, il miglior remix riceverà anche hardware di produzione all’avanguardia, software premium e un vinile autografato da Madonna.

Questa iniziativa si allinea con l’uscita di “Veronica Electronica”, l’album che accompagna “Ray of Light” con nuovi remix.

