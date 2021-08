Madonna è tornata in Puglia per festeggiare il suo 63esimo compleanno. La regina del pop alloggia a Borgo Egnazia con i suoi figli e amici e pare che presto incontrerà un famoso artista italiano. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio su Twitter.

“Tenetevi forte. Madonna, arrivata in Puglia un paio di giorni fa (alloggia a Borgo Egnazia), ha in agenda un incontro con un noto artista italiano molto popolare. Try to guess”.

Le ipotesi più quotate sono Albano Carrisi e Cristiano Malgioglio, ma Davide non ha detto ‘cantante’, quindi potrebbe essere anche un presentatore o un attore. Ovviamente mi auguro che questo incontro sia con Malgy e se così fosse spero che venga documentato.

Cristiano Malgioglio e l’incontro con Madonna.