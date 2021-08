Non soltanto Lady Gaga, anche un’altra regina del pop con origini italiane ama il nostro paese e lo dimostra spesso. Madonna apprezza così tanto l’Italia, che appena ha occasione vola nella nostra penisola a passare del tempo con amici e figli.

Miss Ciccone ieri è tornata in Puglia per festeggiare il suo compleanno (l’aveva già fatto nel 2016 e 2017). A documentare l’arrivo della popstar americana (la seconda cantante più ricca al mondo) in terra pugliese è stato Joshua Lee Cummings.

Madonna: foto e video in Puglia.

NON MADONNA CHE È VENUTA IN PUGLIA A FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO pic.twitter.com/UKxTHLhLMT — ✟riccardo✟ (@riccardochic) August 15, 2021

First pics of Madonna’s birthday taking place in the region of Puglia Italy 🎂🍾🙏🏻 #HappyBirthdayMadonna pic.twitter.com/EnfGfGV1pa — leonardo braz (@leonard73095529) August 15, 2021

🏳️‍🌈👑Madonna is celebrating her 63rd Birthday in Italy’s Puglia region. She is staying at the Borgo Egnazia hotel. 🥂 pic.twitter.com/SMYE9CleQW — MadonnaFan (@NewMadonna1) August 15, 2021

Vídeo da comemoração dos 63 anos da Madonna em Puglia, na Itália 🇮🇹 pic.twitter.com/iMJ3n8HOyp — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) August 15, 2021

IN CHE SENSO MADONNA È IN PUGLIA A POCHI CHILOMETRI DA ME? — ✟riccardo✟ (@riccardochic) August 15, 2021

E visto che oggi la prima regina del pop compie 63 anni, vi lascio con la mia top 5 dei suoi iconici pezzi.



Le origini abruzzesi di Madonna.