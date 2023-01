Madonna, il film sulla sua vita non si farà: cancellato il biopic

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo tour mondiale, Madonna avrebbe cancellato il biopic a lei dedicato: ecco il motivo.

Brutte notizie per i fan di Madonna. A pochi giorni dall’annuncio più atteso di tutti, quello relativo al nuovo tour mondiale della regina del pop, un Celebration Tour per i suoi primi 40 anni di carriera che la porterà a esibirsi nuovamente anche in Italia, è arrivata la cancellazione di un altro progetto, quello relativo al film biografico incentrato sulla sua vita. Dopo averci lavorato per circa due anni, Lady Ciccone avrebbe deciso di mettere in soffitta l’intero progetto per dedicarsi con tutte le proprie energie proprio al nuovo tour, in partenza il prossimo 15 luglio.

Madonna cancella il biopic

Da tempo in cantiere per conto della Universal, il biopic dedicato alla popstar più eversiva degli anni Ottanta era stato a lungo al centro di chiacchiere, sussurri e indiscrezioni riguardanti anche il cast e l’attrice che avrebbe dovuto impersonare Madonna.

Madonna

La stessa cantante di origini italiane sembrava entusiasta di poter raccontare la sua vita, il suo viaggio incredibile, i successi come musicista, come ballerina, come essere umano in un mondo spietato. Lo aveva addirittura annunciato nel 2020, quando la pandemia era nel vivo. Ma a quanto pare le cose al momento si sarebbero fermate del tutto e sarebbero state messe in soffitta per volere della stessa cantante.

Perché il film è stato cancellato

Stando a quanto riferito da Variety, alcune fonti vicine alla popstar avrebbero precisato che al momento in cima alla lista delle priorità di Lady Ciccone ci sarebbe solo e soltanto il tour. La serie di concerti le impedirebbe di lavorare al film per un anno e mezzo, e per questo motivo al momento il progetto è stato accantonato, in attesa di poterlo evidentemente riprendere non prima della fine del 2024.

Difficilmente, però, Julia Garner, che era stata scelta per interpretare Madonna, potrà aspettare così a lungo. Probabilmente, dunque, il lavoro sul biopic dovrà iniziare, se non proprio da zero, quasi. Con buona pace di chi già pregustava un nuovo successo come quelli di Bohemian Rhapsody o del più recente Elvis.