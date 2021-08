Due settimane fa Davide Maggio ha annunciato che Madonna (che era in vacanza in Puglia per il suo compleanno) avrebbe incontrato un noto artista italiano. In molti hanno pensato ad Albano Carrisi o Cristiano Malgioglio, ma la Ciccone è stata avvistata con un ballerino di Amici, Daniele Sibilli.

“Tenetevi forte. Madonna, arrivata in Puglia un paio di giorni fa (alloggia a Borgo Egnazia), ha in agenda un incontro con un noto artista italiano molto popolare. Try to guess”.

No vabbè Madonna feat Albano sotto gli ulivi di Cellino San Marco io ci credo https://t.co/DcKGnOkwiU — Benedetta🥊 (@irenesaettatvb) August 18, 2021

Madonna insieme ad Albano Carrisi e Loredana Lecciso.

A svelare il mistero c’ha pensato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha fatto il nome del famoso artista che ha incontrato la regina del pop. Sembra che la cantante americana sia stata ad un evento in cui erano presenti anche Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Ma la vera perla è che il cantante si è esibito sulle note di Felicità davanti alla popstar.

“Strani incontri in Puglia. La presenza di Madonna in Puglia non è ovviamente passata inosservata: se ne è parlato in lungo e largo. Pochi sanno che la popstar americana ha incontrato nel Salento Al Bano Carrisi, il cantante ha presenziato a un evento in cui era presente Madame Ciccone. Con lui la compagna Loredana Lecciso e per la gioia dei presenti ha intonato il brano cult Felicità”.

Fuori i video di Madonna che assiste alla performance di Albanone che canta il suo iconico pezzo.

Io amerei una foto di Madonna con Albano e la Lecciso — Anto (@antodag_) August 21, 2021