Britney Spears ha sempre detto che Madonna è il suo idolo e la regina del pop ha ricambiato dimostrando stima e affetto per la sua erede naturale. Non soltanto collaborazioni, la Ciccone ha stretto un legame affettivo con la collega ed è stata la prima a farla risalire sul palco dopo il suo periodo nero.

Dopo le dichiarazioni choc fatte da Britney in tribunale, la cantante di Frozen ha pubblicato un messaggio forte sul suo profilo Instagram: “Ridate subito a questa donna la sua vita! Perché la schiavitù è stata abolita molto tempo fa. Basta con lo schifoso patriarcato che da troppi secoli lega le donne! Questa è una vera violazione dei diritti umani. Britney, stiamo venendo a tirati fuori da questa tua prigione“.

Giovedì sera durante la premiere del documentario sul Madame X Tour a New York, una giornalista di Access Hollywood ha chiesto alla Ciccone se avesse sentito Britney.

“L’ho sentita recentemente. le ho detto ‘ciao bella, come stai? Come va?’ Poi mi sono congratulata per il suo futuro matrimonio”.

Non soltanto chiacchierate tra amiche, sembra anche che Madonna qualche mese fa abbia aiutato la Spears suggerendole di farsi difendere dal suo avvocato, Matthew Rosengart.

non Madonna e Britney che si sono sentite oggi per messaggi 😭 ma perché non mi adottate?

