Madonna lo scorso dicembre ha annunciato che quest’anno avremo della nuova musica e probabilmente sarà così. La regina del pop sta lavorando al nuovo disco da diversi mesi e pare che stia cercando di convincere Kanye West a collaborare con lei per questo album. Tra i nuovi progetti della Ciccone però c’è anche un omaggio a sé stessa e in questo caso il numero di telefono che ha fatto per un bel featuring è quello di Katy Perry.

Secondo il The Sun la popstar non starebbe lavorando soltanto ad un disco di inediti, ma anche ad una raccolta di remix dei suoi più grandi successi, questo per celebrare i 50 pezzi arrivati alla prima posizione della Billboard Dance Club Songs Chart.

“Posso rivelare che Madge ha un grande nome per il prossimo featuring e si tratta di Katy Perry. – ha rivelato una fonte al The Sun – Le due collaboreranno ad una canzone che farà parte di un disco di remix delle sue hit. Questo album è stato pensato come celebrazione delle 50 n° 1 nella Billboard Dance Club Songs. Inoltre ad ottobre ci sarà il 40esimo anniversario di Everybody. Madonna sta alla grande nelle ultime settimane. Ha un sacco di progetti in cantiere. Non solo sta lavorando al suo film biografico, ma è anche stata tanto tempo in studio, giorno e notte. Lei è sempre stata una grande fan di Katy e ha spesso parlato di registrare una canzone con lei.

Con il progetto dei remix le cose sembrano pronte per un featuring. Poiché i piani sono ancora in fase di definizione, non è stata ancora fissata una data di rilascio. Speriamo che i fan non debbano aspettare troppo a lungo”.