In USA c’è stato l’ennesimo “incidente” in cui un agente di Polizia ha ucciso un afroamericano. Una poliziotta dice di aver scambiato la pistola per il teaser ed aver così tolto la vita al ventenne afroamericano Daunte Wright. Madonna indignata per l’accaduto (e per le giustificazioni della Polizia) ha pubblicato il video degli ultimi istanti di Daunte

“Questo video di Daunte Wright è profondamente sconvolgente. Ma lo è altrettanto la spiegazione dell’agente di polizia Tim Gannon di come sia stato tutto un incidente.

L’ufficiale aveva un taser in una mano e una pistola nell’altra. Ha avvertito tutti che avrebbe usato il taser contro Daunte – che è stato fermato per una violazione del codice stradale – e invece gli ha sparato uccidendolo! Questo è così irritante e inaccettabile. Dio benedica Daunte e la sua famiglia”.

Una perfetta imbecille nei commenti ha attaccato la regina del pop: “Scommetto che hai persone con le pistole che proteggono te e la tua famiglia. Ma le persone comuni possono essere lasciate disarmate. Se togli le armi a noi, i criminali troveranno comunque le armi. Il resto di noi persone innocenti saremo vittime dei malviventi. Vivi dietro alte mura con le protezione. Non vivi nel mondo reale tu. I criminali non temono la polizia, i giudici o la prigione. Ma se siamo una società armata forse possono temere noi“.

La Ciccone ha in poche righe ha asfaltato ‘Karen’: “Str***a, non ho guardie armate intorno a me. Vieni a trovarmi e dimmi in faccia quanto non è reale il mio mondo. Ti sfido. Non sai niente di me o della mia vita. Gli unici criminali che vedo in questo momento sono certi poliziotti che vengono pagati per proteggere le persone. Ma la polizia è protetta dai giudici e dal sistema di giustizia penale, il che è uno scherzo perché non c’è giustizia se sei una persona di colore. Ovviamente il tuo nome è Karen“.

Ad avercene artiste che si espongono in maniera tanto coraggiosa e netta su tematiche così delicate. Ma comunque non sono stupito, visto che Madonna è stata tra le prime a scagliarsi contro l’omofobia o a parlare di AIDS quando farlo poteva costarle la carriera. Tanto rispetto per questa icona.

Il commento di Madonna contro “Karen”.