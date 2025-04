Madonna ed Elton John hanno fatto pace: “Mi ha chiesto perdono”

Altro che pace tra Simona Ventura, Mara Venier e Barbara d’Urso, recentemente c’è stato un vero e proprio armistizio tra Madonna ed Elton John. Durante le registrazioni di Saturday Night Live, Madonna ha incontrato Elton, con il quale ha avuto una lunga storia di conflitti. Elton, in passato, aveva criticato Madonna per la sua carriera musicale e il suo comportamento, in particolare per i commenti su Lady Gaga. Tuttavia, l’incontro ha segnato una svolta: Elton ha chiesto scusa a Madonna.

In un tweet dopo l’evento, Madonna ha espresso la sua gioia per il riavvicinamento, ricordando come la musica di Elton avesse influenzato la sua vita fin dall’adolescenza. La cantante ha condiviso che assistere alle sue esibizioni l’ha sempre ispirata a sentirsi orgogliosa della propria unicità. Nonostante i rancori passati, il loro incontro si è rivelato positivo; Elton ha manifestato il suo desiderio di collaborare con lei, affermando di aver scritto una canzone per Madonna.

Madonna ha descritto il momento come una chiusura del cerchio, sottolineando l’importanza del perdono e della riconciliazione. Questa nuova fase della loro relazione ha rappresentato una liberazione, trasformando il rancore in amicizia e collaborazione. La notizia ha conquistato i fan, mostrando che anche tra i grandi artisti possono esserci momenti di comprensione e unità.