Madonna: ecco il video ufficiale del remix di Hung Up con Tokischa

Madonna in questo 2022 ha deciso di deturpare tutta la sua discografia pubblicando una serie di remix (uno più brutto dell’altro, diciamolo) dei suoi successi storici.

Lo ha fatto arruolando a sé nuove leve del rap e del trap americano, sconosciute ai più, ma probabilmente virali in qualche social bazzicato dai giovani. Ha chiamato Sickick per il remix di Frozen; Saucy Santana per il remix di Material Girl; e Tokischa per quello di Hung Up. Tre remix che la stessa Madonna ha deciso di promuovere con dei video musicali ad hoc. A questi tre si aggiunge anche il remix di Vogue – l’unico di qualità – voluto da Beyoncé per il suo ritorno musicale.

Dalle scene lesbo-soft con Britney Spears a queste più esplicite e volgarotte con Tokischa fra baci, strusciamenti, lingue, ammiccamenti e tweet in cui confessa di cercare altre foto del suo c**o.

it’s coming out tomorrow Mami~~ just looking for more shots of your culo 🌶🌶🌶. 🔥 @tokischa_ https://t.co/h3da7CdSw4 — Madonna (@Madonna) September 19, 2022



La nuova era di Madonna fatta di remix poracci con gente sconosciuta le sta portando effettivamente il pubblico che vuole? Sta ottenendo successo? Sta raccimolando nuovi fan? Tutto questo sforzo alla fine della fiera sta portando i risultati previsti? O è tutta fatica sprecata? Ai posteri aka madonnari l’ardua sentenza.