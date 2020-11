Ieri pomeriggio TG Com e Barbara d’Urso hanno dato per primi la triste notizia della morte di Diego Armando Maradona. Tutta Italia ha ricordato la leggenda del calcio, soprattutto i napoletani, che veneravano lo sportivo quasi come San Gennaro. In USA (e non solo) però molti fan di Madonna sono andati nel panico pensando fosse morta la regina del pop, questo a causa della somiglianza tra il suo nome e quello del calciatore argentino.

In poche ore e con oltre 85.000 tweet (arrivati a 120.000 in tarda serata) il nome di Madonna è finito tra i primi posti delle tendenze di Twitter US, proprio a causa di questa confusione.

La Ciccone in questo momento…



Madonna, su Twitter pensano che sia morta.

Words can’t explain how I’m feeling right now, the best ever. RIP Madonna 👼 pic.twitter.com/7dgSO5jfr4 — Lewis Hill (@LewisHilll) November 25, 2020

RIP Madonna, you’ll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020

I’m assuming Madonna is trending because everyone thought she was dead pic.twitter.com/A3RWbcaPAe — Laced Sports (@RyanGrosman) November 25, 2020

me finding out that madonna is dead 🙁 pic.twitter.com/fi90D5M8d4 — Haydn Hickson (@haydn_hickson) November 25, 2020

People mistaking Maradona with Madonna and thinking she’s dead, is the reason the word ‘twit’ is in Twitter. — Tara The Terrible (@Homegrowngirl2) November 25, 2020

Oh God apparently Madonna is dead. Is that really true? I’ve danced so much to her over the years. Bloody hell. — Psychic Sister (@psychicsister) November 25, 2020

La faccenda madonna / maradona ricorda vagamente questa pic.twitter.com/wEKPiNfK4E — Andrea (@andreastabene_) November 25, 2020