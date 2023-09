Madonna e lo spot per la Pepsi: “Ecco perché non è mai andato in onda”

I profili social di Pepsi in questi giorni stanno condividendo vecchi spot pubblicitari con il nuovo logo, fra questi è apparso anche uno inedito con protagonista Madonna.

Lo spot risale al 1989 ma, nonostante siano passati 34 anni da allora, non è mai andato in onda. A spiegare perché è stata proprio la cantante che lo ha condiviso a sua volta su Twitter.

“Trentaquattro anni fa girai questo spot con Pepsi per celebrare l’uscita di Like A Prayer, ma venne cancellato immediatamente“. Questo perché a suo dire nel videoclip ufficiale di Like A Prayer si rifiutò di togliere alcune scene blasfeme.

“Questo perché mi rifiutai di togliere alcune scene dal mio video musicale di quella canzone, ovvero la scena in cui baciavo la statua di un santo nero o in cui bruciavano le croci. Iniziò così la mia carriera di artista che rifiutava di compromettere la propria integrità artistica. Grazie Pepsi per esservi resi conto della genialità di questa nostra collaborazione. Gli artisti sono qui per disturbare la pace”.

Nel 1989 Pepsi si rifiutò quindi di associare il proprio brand con la canzone Like A Prayer a quel video che ha fatto la storia. Lo spot in sé per sé è iper pudico, il problema era il videoclip della canzone.

34 years ago I made a commercial with Pepsi to celebrate the release of my song Like a Prayer.

The commercial was immediately canceled when I refused to change any scenes in the video where I was kissing a black saint or burning crosses.

So began my illustrious career as an… pic.twitter.com/zHBaBtGP9v

— Madonna (@Madonna) September 13, 2023