Il pop (almeno quello fatto dalle nostre icone) è in coma da anni, agonizzante, se non fosse per Taylor Swift e qualche pezzo di Lady Gaga, sarebbe definitivamente morto. Ma niente è perduto, perché i due più grandi nomi del pop mondiale stanno tornando e questa volta non sono rumor. Madonna ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in sala di incisione mentre canta un pezzo: “Sono felice, è così bello essere tornata in studio di registrazione a fare delle nuova musica. Arriveranno delle sorprese l’anno prossimo“. La regina ha anche taggato Swae Lee, quindi aspettiamoci un featuring con l’ennesimo rapper.

Non soltanto Madonna, torna anche Britney Spears.

Oltre alla regina del pop, sta per fare il suo comeback anche la principessa. Britney Spears attraverso un video di cui urla come una sciroccata ha annunciato di essere al lavoro ad una nuova canzone.

“Dopo quello che mi ha fatto la mia famiglia ho capito che io devo essere la mia prima supporter.E questa è quella che sono: un’icona pop, vincitrice di Grammy, una delle più grandi cantanti pop, con più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, con più di 70 milioni tra dischi e singoli soltanto negli Stati Uniti. Lo ripeto soltanto per ricordare a me stessa e al mondo chi sono. PS: al lavoro ad un nuovo brano, vi farò sapere presto”.

E la notizia è stata confermata da Variety. Perché secondo il famoso sito americano la Spears sarebbe al lavoro ad un nuovo album.

