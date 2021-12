Finalmente un bel drama in salsa pop. Tutto è cominciato quando Madonna ha condiviso una serie di scatti sensuali con delle calze a rete. Instagram l’ha censurata e lei li ha ripubblicati con una piccola censura. 50 Cent ha ricondiviso una di queste foto ed ha scritto: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni“.

La regina del pop ha subito replicato pubblicando delle vecchie foto insieme al rapper: “Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età“.

Il 46enne si è scusato con un tweet, che poi ha cancellato: “Mi dispiace, non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto. Spero che accetterai le mie scuse“.

“I guess your new career is getting attention by trying to humiliate others on social media. You’re just jealous you won’t look as good as me or have as much fun when you are my age!” pic.twitter.com/X5suIdKP5s

Madonna responds to 50 Cent making fun of her recent Instagram photo.

lil’ kim and madonna are NOT playing with 50 cent lmfao pic.twitter.com/ReyC6Ou9tf

“Hai tentato di umiliarmi e farmi vergognare. Sì, le tue scuse sono false. Sono cavolate non valide le tue. Numero uno, non è difficile trovare filmati di me e te che usciamo.

Numero due, le scuse non sono valide se non sai per cosa ti stai scusando. Quello di cui dovresti scusarti è il tuo comportamento e le tue osservazioni misogine, sessiste e ageiste. Numero tre, non hai ferito i miei sentimenti perché non la prendo sul personale. Non potrei mai prenderla sul personale perché non ti ritengo così elevato a livello umano.

Numero quattro, dici che non ne stai beneficiando di questa faida. Certo, ne stai beneficiando. Questo è ciò che significano i social media. Lo capisci, vero? Pubblichiamo cose su noi stessi e usiamo Instagram e altre forme di social media perché vogliamo attenzione. Vogliamo che le persone acquistino i nostri prodotti. Vogliamo che le persone investano nei nostri marchi. Vogliamo che le persone ascoltino la nostra musica. Vogliamo che la gente vada ai nostri concerti. Vogliamo che le persone ci notino. Vogliamo che le persone ci amino.

Non c’è niente di sbagliato in nessuna di queste cose, ma non prenderci in giro dicendo che non ne stai beneficiando. Smettila di mentire a te stesso, di ripubblicare i post di qualcun altro che hanno lo scopo di umiliare le altre persone”.