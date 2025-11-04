15.8 C
Madonna di Campiglio: novità per un inverno sostenibile

Da stranotizie
Madonna di Campiglio: novità per un inverno sostenibile

La SkiArea Madonna di Campiglio presenta interessanti novità per la stagione invernale. Tra gli aggiornamenti ci sono collegamenti più rapidi, una gestione pianificata della neve e servizi pensati per rendere la giornata sulla neve più confortevole, perseguendo una filosofia di sostenibilità.

Per chi cerca ospitalità, la SkiArea offre un’ampia scelta di hotel e alloggi, che vanno da strutture di lusso a piccole imprese familiari. Sono disponibili pacchetti che includono soggiorno, skipass e servizi specializzati per un’esperienza completa, con la possibilità di muoversi comodamente sci ai piedi nelle splendide Dolomiti di Brenta.

Un aspetto centrale di quest’anno è il “Numero Ideale”, un’iniziativa che limita il numero di sciatori durante i periodi di maggiore affluenza per garantire la qualità dei servizi e la sicurezza. Le date di interesse includono Capodanno e Carnevale. Durante questi periodi, sarà limitata la vendita degli skipass giornalieri, mentre non ci saranno restrizioni per i titolari di skipass stagionali e alcune altre tipologie. Ritorna anche Scia Prima, con apertura anticipata delle piste.

Per quanto riguarda gli impianti, la cabinovia Nube d’Argento verrà sostituita da una moderna cabinovia a 10 posti, più accessibile. Anche il rientro dal Grostè sarà migliorato con lavori sulla Poza Vecia.

Sarà introdotta anche la “pista ri-battuta”, con chiusura della Vagliana per ribattitura durante l’ora di pranzo. Tecnologie avanzate verranno utilizzate per migliorare la qualità della neve e ridurre l’impatto ambientale.

Infine, il freestyle trova conferma con l’Ursus Snowpark, premiato come uno dei migliori al mondo. Maggiori dettagli e acquisto skipass sono disponibili online.

