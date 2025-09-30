Madonna di Campiglio: il nuovo limite per gli skipass

Madonna di Campiglio si prepara a gestire le affluenze turistiche in modo più sostenibile. Durante i giorni di maggiore afflusso, dal 28 dicembre al 6 gennaio e dal 15 al 22 febbraio, sarà adottato un numero chiuso, limitando a 14mila il numero di skipass venduti giornalmente. Questa iniziativa, mai vista prima nelle Alpi, si applicherà principalmente ai turisti giornalieri, mentre residenti, possessori di abbonamenti stagionali e chi soggiorna più giorni non saranno soggetti a tale restrizione.

L’iniziativa ha due scopi principali: ridurre il fenomeno dell’overtourism e mantenere alta la qualità dell’esperienza sulle piste, che è spesso minacciata quando le presenze superano le soglie di sicurezza. Recentemente, si sono registrati picchi di 23mila visitatori al giorno, causando lunghe attese e affollamento.

Il limite di 14mila skipass avrà un impatto significativo sui turisti in visita per un giorno, invitandoli a pianificare anticipatamente e ad acquistare i biglietti online, proprio come avviene per eventi con disponibilità ridotta.

Dal punto di vista economico, le funivie rassicurano che non ci saranno aumenti di prezzo legati al numero chiuso, con i listini che resteranno invariati. Questo esperimento si inserisce in una strategia più ampia volta a diversificare i flussi turistici in tutta l’area sciistica, compresi i comprensori di Pinzolo e Folgarida-Marilleva, dove sono stati fatti significativi investimenti.

La stagione, a condizione di condizioni favorevoli, inizierà il 22 novembre nei weekend e proseguirà a pieno regime dal 28 novembre fino al 12 aprile. L’implementazione di questo limite agli skipass rappresenterà una prova fondamentale per Madonna di Campiglio, rinomata destinazione del turismo invernale trentino, che cerca di bilanciare attrattiva internazionale e sostenibilità locale.