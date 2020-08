Al 62esimo compleanno jamaicano di Madonna c’erano davvero tutti: dal suo fidanzato Ahlamalik Williams (che ha ben 35 anni meno di lei), alla primogenita Lola, passando per il figlio calciatore David, la dolce Mercy e le gemelline Stella ed Estere. Un quadretto di famiglia a cui però Rocco (il figlio ventenne della Ciccone) non ha voluto partecipare.

Dopo aver preso parte alla vita professionale della madre (apparendo nel videoclip di B!tch I’m Madonna e prendendo parte al MDNA World Tour in qualità di baby ballerino), nel 2016 i rapporti fra lui e Madonna si sono freddati e l’allora 16enne è scappato a Londra a vivere col padre.

Qualche mese dopo via social si è definito soddisfatto di non vivere più con la madre (che in quel periodo seguiva tutte le challenge di Instagram), salvo poi venir sorpreso a fumare marijuana finendo per una notte dietro le sbarre.

Uscito di prigione ha fatto il fattorino per Deliveroo, e poi ha continuato la propria vita lontana dai riflettori e da quella mamma ingombrante, che proprio qualche giorno fa ha celebrato i 20 anni del figlio con un dolce post su Instagram. Post a cui Rocco (ovviamente) non ha mai risposto.