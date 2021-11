Madonna è stata censurata da Instagram e no, non è la prima volta. A finire nel mirino del ban di Instagram questa volta è stato il suo ultimo servizio fotografico considerato addirittura VM18. Le linee guida del social network di Mark Zuckerberg, infatti, sono durissime e non importa se ti chiami Giuseppina da Caltanissetta o Madonna, se pubblichi ciò che non dovresti pubblicare, lo scanner te lo rimuove. E così è successo.

Per ovviare a ciò, Madonna ha condiviso nuovamente il servizio fotografico censurandolo.

“Pubblico di nuovo le foto cancellate da Instagram senza neanche un preavviso o una notifica. Il motivo che hanno dato a chi gestisce il mio account è che una piccola parte del mio capezz0lo era visibile. Mi sorprende ancora il fatto che viviamo in una cultura che consenta di mostrare ogni centimetro del corpo di una donna, tranne il capezz0lo. Come se quella fosse l’unica parte dell’anatomia di una donna a poter essere sessualizzata. Il capezz0lo che nutre il bambino!”.

Madonna ha poi giustamente ribadito, perché quello di una donna no e quello di un uomo sì? Cosa cambia?

“Il capezz0lo di un uomo non può essere visto come punto erotico del corpo? E che dire del didietro di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte? Ringrazio che sono riuscita a mantenere la mia sanità mentale lungo quattro decenni di censura. Sessismo, misoginia. Ora sono perfettamente in linea con le bugie a cui siamo stati educati a credere, ovvero i pellegrini che spezzavano in modo pacifico il pane con i nativi americani quando sbarcavano a Plymouth Rock. Dio benedica l’America!”.

Madonna censurata da Instagram, le foto incriminate

Ecco le foto incriminate: