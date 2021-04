Non è un segreto che amo profondamente Britney Spears e Madonna (per loro ho speso fin troppo e sono volato ovunque), quindi ogni volta che una di loro spende delle belle parole per l’altra mi sciolgo. La carriera di queste due icone è fortemente legata, tra featuring, esibizioni e citazioni, ma “collaborazione” che più mi sta a cuore è quella del novembre 2008, quando Madonna ha voluto la Spears al suo fianco in una data dello Sticky & Sweet, subito dopo il periodo più difficile della cantante di Gimme More (che era stata ricoverata pochi mesi prima).

Di acqua sotto i ponti ne è passata, il mondo del pop è collassato, Britney Spears è in pausa a tempo indefinito, ma sia lei che la Ciccone ogni tanto ci ricordano quanto si stimano (come quando lo scorso ottobre Britney ha ballato sulle note di Justify My Love). Oggi Madonna ha dimostrato nuovamente quanto è boomer ed ha pubblicato uno di quei bislacchi videomontaggi canterini che vanno tanto di moda in questi mesi. Nel post in questione Madame X “canta” Baby One More Time: “Amo questa canzone e la ragazza che la canta“.

E chissà che magari tra qualche anno queste due regine del pop non ci regalino un altro duetto.

Madonna e Britney Spears: Human Nature allo Sticky & Sweet Tour.