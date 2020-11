A distanza di 17 anni dalla performance che ha fatto la storia del pop, in queste ore è finito on line un filmato delle prove dell’esibizione di Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera agli MTV Video Music Awards 2003. In questa breve clip finalmente si vede bene anche il bacio tra la regina del pop e Xtina, che invece non andò in onda su MTV che preferì inquadrare la reazione di Justin Timberlake al limone della sua ex.

Nel 2004 Britney confermò che il bacio era stata un’idea di Madonna e che c’era già stato nelle prove: “L’idea è stata di Madonna, tutto è successo alla prove. C’era questo momento in cui non sapevamo bene cosa fare e lei ha pensato di baciarci. Se abbiamo messo la lingua? No, assolutamente. Forse molti lo pensano perché io e lei abbiamo aperto le nostre bocche. Comunque era la prima volta che baciavo una donna, è stato un bel bacio“.

2003 MTV VMA Rehearsal Kiss! pic.twitter.com/isVRqu6GeO — Madonna Scrapbook (@m_scrapbook) November 9, 2020

Larry Rudolph, il manager di Britney e il racconto su Madonna e i VMA 2003.