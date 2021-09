Madonna ha aperto a sorpresa la serata degli MTV Video Music Awards in occasione del quarantesimo compleanno di MTV.

Chi meglio di lei, effettivamente? Dal vestito da sposa del 1984 per Like A Virgin a quello di Maria Antonietta sfoggiato nel 1990 per Vogue, passando per il bacio lesbo con Britney Spears e Christina Aguilera fino alle ultime apparizioni come quando nel 2018 ha reso omaggio ad Aretha Franklin, passata a miglior vita poche settimane prima.

“Hanno detto che non saremmo durati, ma siamo ancora qua figli di p***a” ha detto la Ciccone tutta vestita in stile dominatrice.

Madonna apre gli MTV Video Music Awards 2021

“Quando sono venuta a New York City avevo solo 35 dollari in tasca ed un paio di scarpe da ballo, avevo 19 anni ed ero terrorizzata. Ho chiesto al tassista di portarmi al centro di tutto. Quarant’anni fa un altro perdente è arrivato a New York City sperando di creare qualcosa di rivoluzionario. E nella notte è nato un canale musicale che si è chiamato MTV. Da quel momento la mia vita è cambiata ed è stata creata una nuova forma d’arte. Ecco perché c’è un solo posto dove stare stasera”.

SURPRISE! The #VMAs begin with an introduction from the one and only @Madonna pic.twitter.com/YmWtjabVJ7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) September 13, 2021

Madonna had to stop and think for a second what year it was on the #VMAs pic.twitter.com/EjVmPXfQZ9 — Tanooki Joe™️ (@TanookiKuribo) September 13, 2021

Bel discorso e bella apparizione a sorpresa, anche se tutti si sono soffermati solo su una cosa: il suo lato B lievitato a dismisura. Squat, protesi o chirurgo plastico? Ah, bella domanda…