Madonna, un mixtape in arrivo: la cantante annuncia nuova musica a pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Grandi notizie da Madonna: dopo aver annunciato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del film sulla sua vita, la popstar americana sembrerebbe finalmente pronta a tornare alla musica. La Regina del pop ha pubblicato sui social un post per annunciare l’arrivo di un mixtape con canzoni inedite. Un lavoro che sarà pubblicato tra pochissimi giorni: ecco tutti i dettagli.

Madonna: nuovo mixtape in arrivo

La 62enne cantante di origini italiane ha annunciato ai propri fan di essere in procinto di pubblicare un nuovo mixtape. Il lavoro dovrebbe essere pubblicato la settimana prossima, anche se non sappiamo ancora precisamente in che giorno. Già da qualche giorno sui suoi profili erano apparse fotografie della sua nuova versione, con un look appariscente grazie al colore rosa della sua chioma. A quanto pare si tratta della nuova trasformazione della cantante, diventata Champagne Rose. Sarà questo il titolo di una nuova canzone? Ecco il post con l’annuncio:

Madonna: Madame X è l’ultimo album

La popstar italo-americana ha pubblicato il suo ultimo album sulla lunga distanza solo nell’estate del 2019. Stiamo parlando di Madame X, un disco che è stato trascinato in classifica soprattutto dal singolo Medellin con Maluma, un brano che per diversi mesi è stato tra i più trasmessi dalle radio italiane.

Madonna

All’interno dell’ultimo lavoro erano presenti brani pop, latineggianti, reggaeton, ma anche con elementi trap e R&B. Cosa ci aspetterà con il nuovo mixtape? Al momento è difficile dirlo, ma non resta che iniziare il countdown. La Regina è tornata ed è pronta a riprendersi il proprio trono, rimasto per troppo tempo vacante, nonostante in molte abbiano provato a sedercisi.