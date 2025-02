Madonna alza la voce contro il fascismo: “Canteremo anche in questi tempi bui”

Rispetto al primo insediamento di Donald Trump, molte cose sono cambiate. Non c’è stata l’indignazione del 2016, né le enormi proteste, e i timori che animarono i social. Quest’anno, celebrità come Carrie Underwood e Billy Ray Cyrus hanno accettato di esibirsi, a differenza di otto anni fa, quando molti artisti boicottarono. Sembra che la società, dal Sud America agli Stati Uniti e in Europa, abbia accettato l’ascesa di una destra omofoba, razzista e sessista, un tema affrontato anche da Madonna attraverso i suoi post.

Tra il 2016 e il 2017, tanti artisti americani si schierarono contro Trump, ma recentemente sembra che abbiano perso la voce. Madonna, tuttavia, continua la sua battaglia per la libertà e ha denunciato il fascismo. Ha espresso tristezza per il modo in cui il nuovo governo stia cancellando diritti e libertà conquistati nel tempo, esortando a non rinunciare alla lotta.

Nei suoi ultimi post, Madonna ricorda i suoi inizi a New York, descrivendo il luogo come pericoloso ma pieno di promesse. Riflette sulla normalizzazione del fascismo nella società contemporanea e cita Bertolt Brecht: “Nei tempi bui si canterà?”. Questo passaggio, scritto negli anni ’30, evidenzia l’arte come strumento di sfida e solidarietà in momenti difficili. La speranza è di poter ascoltare presto nuove canzoni di Madonna in questo contesto di crisi.