Madonna al Renaissance Tour: la reazione di Beyoncé

C’era anche Madonna fra gli spettatori del Renaissance World Tour di Beyoncé e l’artista è stata ben felice di avere la collega fra gli spalti insieme alle figlie.

Durante l’esibizione di Break My Soul (Remix), infatti, Beyoncé ha omaggiato Madonna cantando: “Shot out to the Queen. Queen Mother Madonna we love you!“. Un trattamento decisamente diverso rispetto a quello che si è beccata Lizzo, cancellata senza possibilità di ritorno dopo lo scandalo che l’ha travolta.

Lizzo travolta da una bufera, pure Beyoncé la “cancella” dal suo tour https://t.co/J0JPMrZqgN — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 2, 2023

Ecco il video dell’omaggio a Madonna da parte di Beyoncé: con tanto di shackerata di parrucca.

🚨 Beyoncé, Madonna e seus filhos nos bastidores da #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/oWKiUbjaom — BCharts (@bchartsnet) August 1, 2023

Madonna at Beyoncé’s Renaissance World Tour in East Rutherford. pic.twitter.com/Rctb3X0tu8 — Pop Base (@PopBase) July 31, 2023

