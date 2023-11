Madonna ad una festa con Rocco Siffredi, Mahmood e Achille Lauro

Due mega concerti sold out al Mediolanum Forum e poi un meritato riposo, Madonna ieri sera a Milano si è concessa un po’ di svago e qualche ora di divertimento.

Come riporta Whoopsee, la regina del pop nel tardo pomeriggio è andata a Palazzo Reale a visitare la mostra di Luigi & Iango (i fotografi che hanno realizzato lo splendido servizio di Madonna per Vanity Fair Italia): “Due serate mozzafiato: Madonna ha conquistato Milano e, come di consueto, tra ritardi sul palco e vip party prima del concerto, in tempo record è riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione di tutta la città anche, ovviamente, a colpi di look provocanti. Eccola mentre esce da Palazzo Parigi, il suo alloggio milanese per la scorsa settimana, per dirigersi insieme ai suoi figli, lo staff e a un centinaio di invitati, alla mostra dei fotografi Luigi & Iango a Palazzo Reale dove era presente anche suo figlio Rocco Ritchie, artista figurativo che ha tenuto un’esibizione live a margine della mostra“.

Ma quanto stava bene con questo outfit?!

Madonna spotted yesterday in Italy, Milan 🇮🇹 pic.twitter.com/EYaZPJnsD7 — Madonna stans⭐ (@MAD0NNAARMY1) November 27, 2023

Madonna e il party con i vip italiani: “C’erano anche Mahmood, Siffredi e Achille Lauro”.

Non solo la mostra a Palazzo Reale, la cantante di Frozen in serata è stata anche al party esclusivo organizzato in suo onore da Dolce e Gabbana nel locale Martini, a Milano in Corso Venezia. Stando alle rivelazioni di Spyit alla festa c’erano anche diversi vip italiani, tra cui: Achille Lauro, Mahmood, Nick Cerioni, Dsquared, Rocco Siffredi con il figlio Lorenzo Tano, Anna Dello Russo, lo stilista Francesco Scognamiglio e ovviamente Stefano Dolce e anche Domenico Gabbana.

Madonna serving undeclinable face card

at Dolce & Gabbana Martini in Milan 🇮🇹 pic.twitter.com/JXYfUQyV3E — (@QueenofPopMUSlC) November 27, 2023

PH: Madonnasongbook