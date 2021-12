Madonna ha sentito odore di plagio e (giustamente) lo ha fatto notare. Sotto il mirino della popstar c’è finita la canzone Pluto’s Last Comet del rapper Tory Lanez che, effettivamente, ricorda molto le sonorità di Into The Groove di Madonna.

Pluto’s Last Comet sembrerebbe essere stata scritta proprio su un campionamento di Into The Groove, peccato che il rapper non abbia chiesto il permesso a nessuno per farlo né abbia pagato per i diritti. Per questo motivo la cantante gli ha mandato un messaggio privato su Instagram e per farglielo notare (e smascherarlo pubblicamente) gli ha pure commentato una foto.



Madonna accusa il rapper Tory Lanez di plagio e lo fa pubblicamente

Madonna calls out Tory Lanez on Instagram for illegal use of her song, “Into the Groove.” pic.twitter.com/vxUg1pX9au — Pop Crave (@PopCrave) December 27, 2021

Ecco il commento:

Al momento della stesura di questo articolo, come riporta Billboard, non hanno commentato la vicenda né il team di Tory Lanez né quello di Miss Ciccone che avrebbe agito in completa autonomia.

Ecco le due canzoni a confronto:

A música “Pluto’s Last Comet” utiliza a mesma base do sucesso “Into The Groove”, de Madonna. Tudo isso foi muito bem observado e comparado por Felipe Vassão, produtor musical brasileiro. pic.twitter.com/SZg5JzIha6 — Império Madonna 🎄 (@imperioMadonna_) December 27, 2021