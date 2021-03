L’anno scorso Amadeus ha detto più volte che avrebbe voluto Madonna o Lady Gaga al Festival di Sanremo 2020. Con la Germanotta c’ha provato anche nel 2021, visto che la popstar di Chromatica è arrivata in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott. Purtroppo né Gaga, né la Ciccone hanno messo piede sul palco dell’Ariston nei Festival condotti da Amadeus, che a Il Fatto Quotidiano ha parlato della trattativa per avere la cantante di Frozen.

Intervistato da Giuseppe Candela, il presentatore ha spiegato che la volontà di avere Madonna come ospite c’era eccome, non erano solo chiacchiere.

“Quasi fatta no ma c’era una trattativa. Il problema degli ospiti internazionali è che cadono facilmente, anche dopo aver aspettato qualche mese ed aver avuto una prima disponibilità. Pensi di aver chiuso e salta”.

E speriamo che dopo un Festival con soli ospiti italiani, nel 2022 tornino i grandi bis internazionali all’Ariston. Perché con tutto l’amore per Emma, Alessandra Amoroso e Marcella Bella, ma questi sono nomi da gara. Quindi che mamma Rai si frughi tra le tasche per portarci almeno una grande popstar al prossimo Sanremo. Anche se purtroppo ho come l’impressione che l’unica chance di vedere “Madonna” al Festival sarà…

Amadeus e Fiorello parlano dell’ipotesi Gaga e Madonna a Sanremo 2020.

Amadeus chiede a Fiorello consigli su chi invitare a #Sanremo2020: Gaga o Madonna?

Amadeus su Madonna e Gaga a 70° Festival di Sanremo, l’intervista a La Repubblica (2 gennaio 2020).