Madonna a Sanremo 2023 come ospite? “Abiti già preparati da Valentino”

Continano i rumor sulla superospite di origini italiane che dovrebbe arrivare al Festival di Sanremo 2023. Si sono fatti tantissimi nomi, ma da quando Amadeus ha svelato che la superstar ha origini italiane molti hanno iniziato a pensare a Lady Gaga. Poco fa Ivan Rota su Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba. Secondo il giornalista ad esibirsi al Teatro Ariston sarà Madonna!

“Giallo Sanremo – quale sarà la super ospite internazionale ma di origini italiane al Festival? Non e’ Lady Gaga. Scartate anche l’ipotesi Ariana Grande, Alicia Keys. Non resta che la mitologica nonnetta del pop, Madonna. Al cast di Sanremo manca solo un nome: quale sarà l’ospite donna, internazionale ma di origini italiane, di cui Fiorello ha recentemente fatto lo spoiler? Non sarà Lady Gaga. Scartate anche l’ipotesi Ariana Grande, Alicia Keys (la madre ha origini nel Sud Italia) e la cantautrice Laura Pergolizzi meglio conosciuta come LP. Più di un indizio porta alla mitologica nonnetta del pop, Madonna. Nei ristoranti di Sanremo è un pissi-pissi continuo. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei”.

Io non voglio crederci per non restare deluso, ma nel dubbio iniziamo a pregare la Ciccone, vera divinità che tutto può e che fa miracoli…



Secondo #Dagospia, la super ospite internazionale di origine italiana che arriverà a #Sanremo2023 è Madonna. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei. pic.twitter.com/1Zi77jnF7n — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 4, 2023

Madonna chiamata per il Festival di Sanremo 2020.

A lungo Fiorello e Amadeus hanno parlato dell’ipotesi ‘Lady Gaga’ e ‘Madonna’ a Sanremo 2020. Il conduttore due anni fa in un’intervista ha spiegato che non era solo un gioco con l’amico e che la regina del pop era stata davvero contattata per partecipare al Festival.