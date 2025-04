Madonia rifiuta l’Isola dei Famosi: ‘È una follia’

Angelo Madonia, ex ballerino di “Ballando con le Stelle”, ha smentito con fermezza le voci che lo vedevano come possibile concorrente de “L’Isola dei Famosi”. Attraverso un post su Instagram, Madonia ha confermato che non parteciperà al reality show di Canale 5, la cui conduzione è affidata a Veronica Gentili, per restare vicino alla sua compagna, Sonia Bruganelli. Il suo nome era emerso nel contesto di un cast che includeva altre concorrenti, come Camila Giorgi e Chiara Balistreri, ma la situazione si è chiarita rapidamente con la sua smentita.

Durante l’ultimo episodio del programma “100×100 Parpiglia”, Gabriele Parpiglia aveva menzionato i nomi di Madonia e italo-argentino Angelo Famao come nuovi partecipanti, ma Madonia ha risposto ironicamente che “l’unica isola dove andrà è Ibiza”. Questa risposta ha confermato la sua intenzione di non partecipare a un’avventura all’Honduras. La decisione di Madonia sembra essere influenzata anche dagli eventi personali di Sonia Bruganelli, la quale ha mostrato incertezza riguardo alla sua partecipazione e al ruolo della loro relazione in un momento delicato dopo la fine del matrimonio di Sonia con Paolo Bonolis.

Madonia continuerà comunque la sua carriera di ballerino. La società di Sonia lancerà un nuovo podcast sulla danza, intitolato “Passi di vita”, con il primo ospite Giuliano Peparini, con il quale Madonia ha collaborato in passato. La scelta di rimanere vicino a Sonia appare quindi determinante per entrambi.