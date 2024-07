Madonia-Bruganelli, lui conferma il flirt: “Stiamo vivendo qualcosa di bello” – entrambi saranno a Ballando con le Stelle

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli da mesi fanno coppia fissa.

Quando lui ha partecipato alla versione spagnola di Ballando con le Stelle, lei è andata fino a Madrid per supportarlo. Ma il racconto di Angelo, all’epoca, fu molto freddo: “Sonia? È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni“. Sonia, ovviamente, non era andata a Madrid per supportare un amico, ma perché fra loro c’era già qualcosa.

Madonia, Bruganelli: una storia che va avanti da mesi

Lo scorso maggio il settimanale Chi li ha immortalati per la prima volta insieme: “Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato“. Giorni dopo, infine, sono stati visti mano nella mano.

A confermare la relazione questa settimana è stato Angelo Madonia fra le pagine di Novella 2000: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo“. Entrambi hanno figli e sono reduci da due relazioni importanti, lui con Ema Stokholma, lei con Paolo Bonolis, quindi ci sta che in questi primi mesi abbiano deciso di tenere un profilo basso.

La partecipazione a Ballando con le Stelle

Come anticipato da TvBlog, Angelo Madonia a settembre troverà Sonia Bruganelli anche a Ballando con le Stelle, dato che Milly Carlucci le ha offerto un posto nel cast e lei ha accettato. I due, confermato anche dal settimanale Chi, non balleranno insieme ma saranno uno contro l’altra ricreando quello che abbiamo visto lo scorso anno con Simona Ventura e Giovanni Terzi.