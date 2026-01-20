10.9 C
Da stranotizie
Madison Beer Locket

È uscito venerdì 16 gennaio LOCKET, il nuovo progetto discografico di Madison Beer, che a soli 26 anni firma uno dei lavori più maturi e ambiziosi della sua carriera. Anticipato dai singoli “make you mine” e “yes baby e bittersweet”, LOCKET si afferma da subito come uno dei titoli pop di riferimento. Scritto e co-prodotto dall’artista stessa, il progetto rappresenta il suo lavoro più sincero: un momento di piena consapevolezza creativa.

Il titolo dell’album prende ispirazione dal medaglione che custodisce ricordi preziosi. Allo stesso modo, Madison Beer utilizza LOCKET per racchiudere emozioni e momenti della propria vita, trasformandoli in canzoni che intrecciano vulnerabilità e forza. Ogni traccia è pensata come un frammento che racconta un pezzo della sua storia. L’album si apre con “locket theme”, un’introduzione evocativa che prepara l’ascoltatore a un viaggio intenso, seguito da brani pop-elettronici come “yes baby” e “make you mine”, capaci di combinare immediatezza radiofonica e introspezione emotiva.

La tracklist completa di LOCKET include: “locket theme”, “yes baby”, “angel wings”, “for the night”, “bad enough”, “healthy habit”, “you’re still everything”, “bittersweet”, “complexity”, “make you mine” e “nothing at all”. Il 2026 segna anche il ritorno di Madison sul palco con il Locket Tour, una tournée di 30 date che toccherà Nord America, Regno Unito ed Europa. I biglietti saranno in vendita dal 20 gennaio e l’Italia, al momento, è esclusa dal tour. Questo viaggio musicale live si concluderà il 13 luglio con un concerto speciale al Madison Square Garden di New York, simbolico ritorno a casa e consacrazione della sua carriera come headliner nelle principali arene mondiali.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

