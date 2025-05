Madeline Brewer insultata dai fan di You: le sue risposte

Madeline Brewer è un’attrice che ha guadagnato popolarità internazionale grazie al ruolo di Janine in "The Handmaid’s Tale". La sua carriera include anche partecipazioni in "Orange Is The New Black" e in "Black Mirror", mostrando un curriculum impressionante. Attualmente, però, è al centro di critiche relative al suo aspetto fisico. Molti utenti online l’hanno offesa, definendola “ragazza brutta” e paragonandola a Tremotino della saga di Shrek, sostenendo che non soddisfa gli standard estetici per un ruolo da protagonista. Nonostante le critiche, Madeline ha risposto ai commenti negativi in modo assertivo e le sue risposte sono diventate virali. Ad esempio, in risposta a chi le ha scritto: “Hai rovinato lo show”, ha detto: “No, non l’ho fatto”, mentre a chi le ha detto: “Non sei carina”, ha ribadito: “Sì che sono carina!”.

I fan stanno difendendo Madeline, sottolineando che le offese rivolte a lei per un personaggio che interpreta sono irrazionali e ingiuste. Un utente ha postato su Twitter: "Il odio che Madeline Brewer sta ricevendo per un personaggio che ha interpretato è folle! È un’umana reale! Abbiate rispetto! Lei ha sentimenti! È bellissima e talentuosa, chi insulta è un perdente!". Parlando del suo personaggio Brontë, Madeline ha dichiarato che entrambi sono appassionati di libri e New York City e ha espresso soddisfazione per come si è concluso lo show, ringraziando i fan per il supporto.