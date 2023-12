Made in Sud cambia nome e arriva a condurlo Elisabetta Gregoraci

Made in Sud, il programma comico di Rai2 caratterizzato dalla presenza di comici del meridione (in particolar modo campani) sta per trasformarsi in un generico programma in stile Zelig / Colorado / Only Fun. Dal prossimo anno, infatti, il titolo cambierà e aprirà le porte ai comici di tutta Italia.

Da Made in Sud si passerà a Made in Italy con tanto di nuova conduzione affidata ad Elisabetta Gregoraci e al duo Gigi & Ross. A rivelarlo è stato TvBlog. I tre conduttori sono in realtà delle vecchie conoscenze del programma: il duo comico lo ha condotto dal 2008 al 2016, mentre Elisabetta Gregoraci lo ha fatto dal 2011 al 2020. Insomma, una combo che ritroverà la loro complicità a distanza a distanza di 8 anni dall’ultima volta. All’epoca c’era anche Fatima Trotta. “Stando a quanto ci risulta” – scrive TvBlog – “Made in Italy andrà in onda in diretta a partire da gennaio 2024 ovviamente in prima serata su Rai2“.

#SPETTACOLO: presentazione @madeinsud_rai con Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta pic.twitter.com/oqNRztYXmQ — NewPress Service (@NewPressService) February 25, 2015

Ho come l’impressione che il passaggio da “Sud” a “Italy” faccia perdere allo show il suo tratto distintivo e lo faccia omologare a tutti gli altri programmi comici che sono ormai visti e rivisti in ogni rete.