“Made in Italy: Scopri Come Sostenere la Creatività Emergente e Diventare una Trendsetter!”

Supportare la creatività emergente italiana è fondamentale per garantire la continua diffusione del Made in Italy nella moda globale. Da questo principio nasce Camera Moda Fashion Trust, un’iniziativa della Camera Nazionale Moda Italiana che mira a finanziare e incentivare i brand indipendenti italiani, contribuendo così alla cultura del nostro paese.

Nell’edizione 2025, sono stati premiati quattro brand: Francesco Murano, Lessico Familiare, Institution by Galib Gassanoff e Moja Rowa. La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 maggio 2025 presso Villa Necchi Campiglio a Milano, un’icona dell’architettura degli anni ’30. L’evento ha incluso un cocktail nel giardino a bordo piscina, seguito da una cena nei raffinati interni della villa.

La serata ha visto la presenza di importanti figure del mondo della moda e dello spettacolo. I premi sono stati consegnati dal Presidente di Camera Moda, Carlo Capasa, insieme a personalità di rilievo come Sara Sozzani Maino e Suzy Menkes, nonché dalle co-fondatrici dell’iniziativa, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei.

Camera Moda Fashion Trust non offre solo sostegno finanziario, ma crea una rete di supporto per i giovani talenti, contribuendo a una comunità creativa in continua crescita. La nuova generazione del Made in Italy ha ancora molte storie da raccontare, e questa iniziativa rappresenta solo l’inizio di un percorso di successo nella moda italiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com