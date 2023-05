Made in Italy protagonista alla Clerkenwell Design week di Londra

– Si è appena conclusa a Londra la Clerkenwell Design week, l’appuntamento inglese più importante per il design ed l’architettura di interni, che ha luogo appunto nel quartiere di Clerkenwell. L’evento, giunto alla sua 12° edizione, nasce per celebrare e dare visibilità alla creatività britannica, all’interno di una kermesse che ha visto partecipare più di 300 brand e quasi 150 showroom, il tutto raggruppato in 12 percorsi tematici ed animato da quasi 600 eventi.

Nonostante una apparente somiglianza con il nostro fuorisalone, la Clerkenwell design week ha un’identità propria ed un gusto inevitabilmente British. La location non è ovviamente scelta a caso, questo quartiere infatti ha, secondo gli organizzatori, la più alta densità al mondo di studi, showroom e negozi legati al mondo del design e dell’arredamento. Cucina, outdoor, rivestimenti, illuminazione e british collection sono alcuni dei temi che hanno animato il quartiere durante i tre giorni di evento, mentre le installazioni gonfiabili di Steve Messam hanno contribuito all’arredo urbano.

Sviluppato intorno alla storica porta degli ospitalieri di San Giovanni, Clerkenwell ha altre due interessanti caratteristiche interessanti oltre al design: è molto ricca di chiese, essendo stata nel medioevo un’area occupata da un monastero, ed è conosciuta come la little italy inglese, ospitando il maggior numero di attività italiane di tutta la città.

Anche per la Clerkenwell Design Week la presenza italiana non è mancata, l’evento negli ultimi anni infatti ha assunto un carattere internazionale, ed affianco agli showroom sono arrivati molti espositori da Francia, Spagna, Belgio ed appunto Italia, tra cui Elica, noto brand di cappe di aspirazione e piani cottura, ed un intero padiglione coordinato da Confindustria dedicato alle ceramiche ed ai marmi italiani.

Quello che rende unico questo evento però è la capacità di presentare prodotti di arredo unici e particolari all’interno in uno sfondo intriso di tradizione e storicità britannica. La formula sembra infatti premiare l’organizzazione, ed anche se l’offerta non offre ai visitatori la presenza dei brand più blasonati ed altisonanti del settore, che sono invece presenti ad altre fiere, la Clerkenwell Design Week, nei suoi tre giorni, riesce a stimolare un’audience ampia e variegata, soprattutto professionale, che diventa sempre più interessante anche per le aziende extra UK.

Foto: © tomas1111/ 123RF