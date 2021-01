Made in Italy, fiction attualmente in onda sul primo canale Mediaset (ma disponibile dal 2019 in streaming su Amazon Prime Video), non è stata granché apprezzata dal pubblico di Canale 5.

Nel corso di una settimana, infatti, ha perso circa 1 milione di telespettatori: la prima puntata ha totalizzato 3.249.000 i telespettatori con il 13.74% di share; mentre la seconda 2.525.000 telespettatori con il 10,88% di share. Numeri lontani dai grandi successi di Mediaset ma che comunque sono in qualche modo giustificati in quanto si tratta di una serie non inedita.

Al di là degli ascolti, una critica costante che molti telespettatori hanno evidenziato è l’eccessivo ricordo che il personaggio di Rita Pasini (interpretato da Margherita Buy) manda a Miranda Priestly (storico personaggio di Il Diavolo veste Prada interpretato da Meryl Streep).

Proprio fra le pagine di DiPiù, Margherita Buy ha così commentato questo accostamento:

“Rita somiglia un po’ alla Miranda del film Il diavolo veste Prada? Forse un po’ nella severità del colloquio di assunzione di Irene. Poi la fiction va in tutt’altra direzione”.

Made in Italy, Rita Pasini è identica a Miranda Priestly: l’accusa del web

Miranda Presley con una parrucca dei cinesi. #madeinitaly pic.twitter.com/RVJXhMRMPQ — Angelo Iacopino (@angelo_iacopino) January 13, 2021

La brutta abitudine tutta italiana di scopiazzare i prodotti americani non cessa. Questa fiction è in pratica Il diavolo veste Prada ambientato negli Anni 70. Le 2 protagoniste poi copie carbone di Miranda e della Hathaway. #MadeInItaly — MarcoB. (@SunshineMarcoB) January 13, 2021

Chi nega la somiglianza tra #madeinitaly ed il diavolo veste Prada evidentemente non ha mai visto il film o non se lo ricorda. Ciò non significa che la serie sia brutta, ma andiamo Rita Pasini è la sorella gemella che Miranda Prisley non sapeva di avere — Spky (@Roarrrrrrring) January 17, 2021