Made in Italy: Export Agroalimentare verso la Cina in Crescita

Nel 2024, l’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 70 miliardi di euro, pari all’11% dell’export totale nazionale. Le esportazioni verso la Cina, in crescita del 30% rispetto al periodo pre-pandemia, ammontano a oltre 630 milioni di euro. Tra i principali prodotti esportati vi sono cioccolato, caffè, latticini, vino, pasta e carne. Tuttavia, la Cina, che dipende fortemente dalle importazioni alimentari, ha avviato significative riforme normative e tecnologiche, come la nuova Legge sulla Sicurezza Alimentare e il Piano per l’Agricoltura Intelligente. Il contesto commerciale è complicato da tensioni tra l’UE e la Cina, che hanno portato a dazi reciproci su prodotti strategici. Le imprese italiane devono affrontare barriere tariffarie e diversificare i mercati, rispondendo alla crescente domanda cinese di qualità e sicurezza alimentare.

Il Rapporto Cina, presentato dall’Italy China Council Foundation, sottolinea che il settore terziario è il principale motore della crescita economica cinese, mentre nel 2024 il PIL ha registrato un aumento del 5%, sostenuto da un solido export. Tuttavia, presenta sfide come la domanda interna debole e l’inflazione vicina allo zero. Il 2025 segnerà la conclusione del XIV Piano Quinquennale e della strategia Made in China 2025, con importanti progressi in settori come intelligenza artificiale e energie rinnovabili.

Il commercio estero cinese ha raggiunto valori record nel 2024, con significative esportazioni e importazioni di componenti strategici. Le relazioni con ASEAN, UE e USA rimangono cruciali: l’ASEAN è il principale partner commerciale, mentre l’Italia mostra un crescente deficit commerciale. Gli investimenti cinesi all’estero si concentrano su energia e tecnologia, mentre quelli in entrata in Cina sono in calo. La Cina continua a rafforzare relazioni bilaterali e regionali per consolidare la sua strategia globale in un contesto multipolare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.borsaitaliana.it