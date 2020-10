“In questa fase così difficile, il Parmigiano reggiano è stato premiato dai consumatori perché è un prodotto di qualità”. Parola di Riccardo Deserti, direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano, che con Adnkronos/Labitalia traccia un bilancio dei consumi di questo prodotto simbolo del made in Italy. “Dal punto di vista quantitativo, i numeri parlano di un aumento dei consumi, più significativo all’estero, soprattutto Europa, rispetto anche alla crescita in Italia. Abbiamo fatto un’indagine puntuale tra gli operatori: nei primi sei mesi dell’anno, e questo trend è continuato anche a luglio e agosto secondo il nostro monitoraggio, abbiamo avuto una crescita dei consumi del 6,1% in Italia e dell’11,9% all’estero”, riferisce.

