Made in Italy, come renderlo più competitivo? Il Partenariato Esteso MICS avvia un confronto sul tema.

Per mantenere l’interesse degli acquirenti internazionali, il Made in Italy del futuro deve coniugare la valorizzazione delle tradizioni locali con l’adozione delle nuove tecnologie, in particolare quelle digitali, l’intelligenza artificiale e la manifattura additiva. Questi argomenti sono stati al centro dell’evento “L’innovazione in cammino” tenutosi a Roma, presso il Museo dell’Ara Pacis, che ha segnato l’inizio del Roadshow di MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, un’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il dibattito ha evidenziato la necessità di un’Italia proiettata al futuro, in grado di progredire tecnologicamente per mantenere la sua competitività nel mercato globale. I rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprese e università hanno condiviso competenze e conoscenze riguardo allo sviluppo di settori strategici come abbigliamento, arredamento e automazione meccanica, che generano circa il 50% del valore della produzione nazionale. È stata inoltre sottolineata l’importanza di un ambiente di ricerca pubblico-privato che sia condiviso e sostenibile, capace di garantire un ciclo produttivo efficiente.

Il Presidente di MICS, Marco Taisch, ha affermato che il futuro del Made in Italy si basa sull’innovazione e sulla tecnologia, fondamentali per rimanere competitivi a livello internazionale. Questo richiede un’elevata preparazione nei prodotti tecnologici, rispondendo così alle crescenti aspettative del mercato. L’Italia deve quindi adattarsi a clienti internazionali sempre più esigenti, non solo in termini di qualità, ma anche di tecnologie avanzate.

MICS, con un finanziamento di circa 21,5 milioni di euro, promuove la ricerca e l’innovazione in sostenibilità ed economia circolare. Attraverso bandi mirati, sono stati avviati 59 progetti con un forte contenuto tecnologico-scientifico, unire i 77 già attivi, coinvolgendo oltre 900 professionisti altamente qualificati.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha evidenziato la necessità di collaborazione per rafforzare il settore manifatturiero, mentre il Vice Ministro Valentino Valentini ha sottolineato l’importanza dei dati nell’era attuale. MICS punta a migliorare la competitività dell’Italia, facendo leva sui talenti e sulla rete di collaborazioni. Dopo Roma, il Roadshow proseguirà in altre città italiane come Napoli, Bari, Bergamo e altre.