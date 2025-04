Made in Europe? I dubbi sulle borse di lusso e il fenomeno dei video cinesi su TikTok

Il concetto di “Made in Europe” solleva dubbi riguardo alle borse di lusso, specialmente in un periodo di crescente popolarità dei video cinesi su TikTok. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha coinvolto anche il settore della moda europea, portando a interrogativi sull’autenticità e l’origine dei prodotti. Le case di moda si trovano a dover affrontare queste sfide, cercando di mantenere la loro reputazione mentre si adattano a un mercato in rapida evoluzione e influenzato dai social media.