Maddaloni il “burattinaio”, spunta un vecchio video con Alessia Marcuzzi

Nelle scorse settimane nella casa del Grande Fratello Marco Maddaloni ha iniziato ad insinuare un dubbio in alcuni suoi coinquilini. Il famoso judoka ha dichiarato che nella casa ci sarebbe un burattinaio: “C’è e io ho capito di chi si tratta, non è chi pensate. Poi quando avrò la certezza parlerò, adesso non dico nulla in più su questo“. Anche Alfonso Signorini in una puntata del reality ha chiesto al gieffino di rivelare l’identità di questo burattinaio, ma lui non ha voluto fare nomi: “E secondo te io adesso lo vengo a dire a te? Magari più in la dirò di chi si tratta“.

Alla fine Marco ha vuotato il sacco, perché durante la notte di Natale si è avvicinato a Beatrice Luzzi e le ha confessato: “Giuseppe. Lui è un bravo ragazzo, ma è lui. Io non mi sbaglio, ho intuito. È lui il giocatore di cui parlavo. Muove i fili di Fiorda, Rosy, ma anche Letizia e Paolo“.

Maddaloni l’astuto burattinaio? Spunta il video de L’Isola dei Famosi.

In queste ore su X e Tik Tok sta circolando un video de L’Isola dei Famosi 2019, in cui alcuni naufraghi accusano proprio Marco di essere un burattinaio. Nella clip Jeremias Rodriguez dice: “Fa le cose alle spalle. Si crede più furbo di tutti e manovra. A me le persone false non mi piacciono“. Accuse condivise anche da Marina La Rosa e Luca Vismara: “Lui fa troppi calcoli. Cerca di uscirne bene dalle situazioni e va a condizionare gli altri sui nomi da fare, però lui non fa i nomi che dice di fare agli altri“.

Viktorija e Virginia Mihajlovic invece sono entrate più nello specifico: “Maddaloni un po’ di giorni fa è venuto da noi a dirci che lo stanno spingendo a sparlare di noi, ma che lui ci apprezza e ci porterà sempre rispetto, addirittura ha messo in mezzo nostro papà dicendo che lo ammira troppo. poi siamo venute a sapere che lui era la mente dietro alla nostra nomination. Diceva di nominare noi che siamo un concorrente unico, ma mangiamo per due”. La clip si conclude con le parole di Alessia Marcuzzi: “Ma è vero? Qui ti danno dell’astuto burattinaio“.

Marco però dovrebbe ricordare che il Grande Fratello non è L’Isola e che c’è una diretta su Mediaset Extra. Qualcuno lo avvisi.