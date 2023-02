Maddalena Svevi, Paky l’attacca: “Ci prova con me, ma quanti ne vuole”

Il rapporto d’amicizia fra il ballerino di hip hop Paky e la brava Maddalena Svevi era già finito al centro delle attenzioni di uno scorso daytime di Amici e l’interesse fra i due sembrava palese.

La notizia aveva fatto il giro del web ed era arrivata addirittura alle orecchie della fidanzata di Paky che – via social – è stata costretta a mettere una pezza. “Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. […] Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere“.

Al termine del daytime di oggi, però, è stata mostrata un’anteprima di quello che vedremo domani in cui si assiste ad una chiacchierata fra il ballerino e la professionista Giulia Stabile. “C’è una che ci prova proprio con me” – ha esordito lui. – “Chi è? Eh, immagina“. Quando Giulia ha fatto il nome di Maddalena, Paky non ha smentito ma ha rincarato la dose: “Ma dico io, ma quanti ne vuoi?“.

Maddalena Svevi, le parole di conforto di Megan: “Tu hai un valore come persona e nessuno può giudicarti”

Nella scena dopo si vede invece Megan che cerca di tirare su il morale a Maddalena Svevi: “Tu hai un valore come persona e nessuno può giudicarti“.

Che la ballerina abbia scoperto cosa ha detto Paky di lei alle sue spalle? Quel che è certo è che lui – con questa frase – non ne è uscito affatto bene, anzi.

Nella prossima puntata… Vi aspettiamo domani alle 16.10 su Canale 5! #Amici22 pic.twitter.com/IoB1NZuY0P — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2023

