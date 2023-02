Maddalena Svevi ha una nuova crisi ad Amici: “colpa” di un professore

Questo non è certo un periodo semplice e sereno per Maddalena Svevi ad Amici. La ballerina infatti ha litigato con Paky dopo che lui alle spalle l’ha accusata di provarci nonostante sia fidanzato con una ragazza fuori dalla scuola mariana. Ieri la 23enne ha avuto anche qualche difficoltà con le coreografie assegnate dal suo professore Emmanuel Lo. E proprio di questo ha parlato Maddalena con Samu e Megan, anche loro allievi di Emmanuel.

“Voi riusciti a ballare tranquilli quando c’è Emmanuel? io no, non ci riesco e mi sale l’ansia. Io ero in sala con lui l’altro giorno ed era molto freddo. Poi sei entrato tu Samu e scherzava con te. Lui con voi è molto più tranquillo. Si vede che voi due lo calmate. Andate prima voi due e poi io. Con me è diverso invece”.

“Non riesco a ballare” Maddalena si sente bloccata e ne parla in sala prove con Simone #Amici22 pic.twitter.com/oMGMquxmfw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 14, 2023

Maddalena Svevi si sfoga con Emmanuel.

“Non riesco a essere sicura perché ho la fissazione di non sapere la coreografia. In realtà so di averla, perché se la faccio senza musica la so, quando vado in musica vado proprio in ansia. Quando ci sei tu in sala non riesco a lavorare magari come quando sono sola con Simone Nolasco perché mi viene l’ansia. – ha continuato Maddalena Svevi – Cioè quando ci sei tu in sala mi viene proprio. Mi dimentico tutto. Non sono tranquilla. Se non mi vengono dei passaggi vado in ansia. Vengo spesso colpita, è proprio una roba che non riesco a controllare, è proprio fastidiosa perché non riesco a controllare, capito?”

Il professore di danza ha cercato di tranquillizzare la sua allieva. Emmanuel ha anche aggiunto che da qui in avanti andrà più spesso in sala per mettere alla prova la ragazza e aiutarla a superare questo blocco.