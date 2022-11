Maddalena Svevi diventa maggiorenne ad Amici e riceve una lettera da Mattia Zenzola

Maddalena Svevi è diventata maggiorenne ad Amici e per l’occasione ha condiviso la festa di compleanno con Piccolo G che, in pausa dai suoi drama, ha soffiato ventidue candeline.

Poco prima della festa Maddalena ha incontrato il fidanzato Mattia e – fingendo di non vedere l’enorme mazzo di fiori che lui cercava goffamente di nascondere – ha ricevuto in regalo un profumo e una lettera.

“Oggi è un giorno importante per te” – ha scritto il ballerino alla sua fidanzata neomaggiorenne – “So quanto l’aspettavi e finalmente è arrivato. Sai che non sono bravo con le parole ma ci tenevo a dirti che sono tanto fortunato ad averti incontrata. Hai questo potere di riuscire a strapparmi sempre un sorriso anche nei momenti dove non avrei nessun motivo per farlo”.

E ancora:

“Non voglio sembrare s***a ma io te lo avevo già detto, io mi stufo” – ha esordito Maddalena – “Tu per me ci sei solo per abbracci e bacini, mi vieni a cercare solo per quello. Non mi dai modo di creare un qualcosa ed a me non va bene. Se non ce la fai a starmi distante significa che sei in ricerca d’affetto.

Di me non te ne frega niente, palese. Se tu non mi spieghi cosa ti dà fastidio e i motivi per cui ti allontani da me, io come faccio a capirlo? Il problema è che tu non ti interessi di quello che dico. C’è mai una volta in cui mi hai chiesto di approfondire qualche discorso che ti ho fatto? Tu mi cerchi solo quando hai voglia di coccole. Ma non può essere solo quello”.