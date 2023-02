Maddalena e Megan furiose con Paky: “Schifo, svalutata come donna”

Paky l’ha combinata grossa nella scuola di Amici. Perché se con Maddalena Svevi gioca e stuzzica, quando la ragazza non c’è il ballerino sparla e si lamenta. La produzione ha mostrato a quasi tutta la classe quello che Paky ha detto dell’amica alle sue spalle.

Megan si è subito scagliata contro il 21enne napoletano: “Fa schifo a me sta cosa fa veramente rivoltare lo stomaco. Lui ti ha svalutata come donna e persone e non davanti a te tra l’altro. E poi vicino a te fa la bella faccia e i bacini. Ti devi arrabbiare amore, perché quando sta con te gli fa comodo. Poi dietro di parla alle spalle. Io fuori da qui lo mangerei, ste cose mi fanno venire il sangue al cervello. Non fare passare tutto. Tu hai un valore e non deve mai calpestarti. Lui ti ha mancato di rispetto e pure in modo spavaldo“.

La Svevi ha palesato subito la sua delusione per quello che ha visto: “Non mi aspettavo che lui dicesse e pensasse queste cose. Lui davanti a me è sempre molto carino. Credevo fosse un ragazzo carino che voleva tenermi compagnia. Invece mi sono fatta un film. Pensa cose brutte su di me e sul mio rapporto con lui. Non me l’aspettavo sono molto delusa e mi sono rotta. Lui oltre che str**o è pure un falso“.

Mentre Paky è a lezione, Maddalena e i suoi compagni vengono a sapere delle sue parole e reagiscono così… #Amici22 pic.twitter.com/pb2Krf4vhq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2023

La delusione di Maddalena e le giustificazioni di Paky.

Una volta rientrato in casetta i compagni hanno voluto parlare a Paky, che ha tentato di arrampicarsi sugli specchi (qui il video completo del confronto): “Io ho raccontato semplicemente quello che è successo con te Maddalena. Cioè, com’è possibile che una che non conosco bene si comporta così con me. Il senso era che prima con Mattia, poi con me. La confidenza prematura che dai alle persone. Non volevo dire che tu sei una che se la spassa con tutti! […] Ok non si parla di persone con altre persone e posso chiedere scusa. Se ci sei rimasta male mi scuso, ma io la pensavo così all’inizio“.

Sarebbe stato meglio chiedere scusa senza aggiungere nulla.