Maddalena Corvaglia mostra i messaggi “offensivi” che forse vorrebbe querelare

Le parole usate giorni fa da Maddalena Corvaglia su Imane Khelif hanno fatto il giro del web e attirato numerose critiche. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, nel suo lungo sproloquio ha parlato della pugile algerina come di un uomo usando il maschile.

Il web è così insorto e inizialmente Maddy non l’ha presa benissimo e ha iniziato a bloccare numerose persone che la contestavano (celebrità incluse), poi ha fatto un video di ringraziamento per tutto il supporto ricevuto e infine ha deciso di passare dalle parole ai fatti e di minacciare querele. A raccontarlo (io non posso vedere, sono fra i bloccati) è stata Selvaggia Lucarelli che ha così commentato:

“Fa molto ridere Maddalena Corvaglia che pubblica la lista di quelli che hanno commentato le sue sciocchezze, compresi quelli che non l’hanno minimamente offesa e minacciando querele. Per la cronaca, le ricordo una cosa. La persona che dovrebbe più preoccuparsi per una denuncia è proprio lei. Riportare fatti non veritieri su qualcuno, nel campo della diffamazione, è più grave che offenderlo o insultarlo. Dire: ‘sei un uomo, non una donna’ (mentendo) a milioni di followers è un po’ più grave di dire: ‘sei una cr3tina’ da un profilo con 12 followers. Per cui io incrocerei le dita e spererei che Imane Khelif continui a ignorare la mia esistenza, più che fare liste di proscrizione”.

Maddalena Corvaglia mostra i messaggi “offensivi” che vorrebbe querelare

Maddalena Corvaglia ha anche mostrato la lista dei commenti ricevuti e da lei schedati in un file excel e fra questi anche alcuni come: “Ma che sta ricenn”; “Questi hanno il diritto di voto”; “Ma in che senso?”; “Ma che discorsi sta facendo?”; “Hai preso troppo sole, cara?”; “#TeamCanalis tutta la vita”; “Ma tutto ok?”; “Che delusione enorme”; “Raga palese che sta leggendo”; “Quanta ignoranza mamma mia”; “Sotto shock io”; e il più crudele della lista, *rullo di tamburi*, “Toglietele il vino!”.