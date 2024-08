Maddalena Corvaglia, la reazione dopo la polemica che l’ha investita

Lo scorso ottobre vi ho fatto notare come Maddalena Corvaglia parlasse in maniera particolare di “spose” e “normalità”. L’ex velina in quell’occasione ha pubblicato diverse foto in un atelier di abiti da cerimonia (senza nessun tag Adv, quindi deduco non fosse una pubblicità retribuita ) ed ha aggiunto una didascalia: “Immersa nel mondo magico delle SPOSE. Dove la luce di una DONNA che si prepara al giorno più bello della sua vita, mi ricorda che esiste ancora un mondo NORMALE. I valori. L’amore tra un uomo ed una donna, l’inizio di una nuova famiglia. La speranza in un futuro per l’umanità“. Insomma, una sorta di Sailor Moon in salsa Pilloniana.

Dopo quelle parole ho chiesto all’influencer cosa intendesse per mondo normale e se gli stessi valori ci fossero anche per una SPOSA che decide di sposare un’altra DONNA. Risultato? Il mio commento è stato cancellato dopo pochi minuti, mentre ne sono rimasti altri di questo tenore: “Finalmente una che dice le cose vere. L’amore tra uomo e donna“.

Maddalena Corvaglia toglie ogni dubbio con i nuovi post bislacchi e sgrammaticati.

L’ex velina ieri è tornata a far parlare di sé improvvisandosi economista (ma dimenticandosi della grammatica).

Non contenta Maddalena Corvaglia ha deciso anche di togliere ogni dubbio sull’origine dei post dello scorso ottobre sul “mondo normale” e “l’amore tra uomo e donna”, con un discorso che mi ha fatto tanta tenerezza (lei pensava di aver detto qualcosa di vagamente intelligente, pensava).

“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Dove ci porterà tutto questo? Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite! Fermiamo questa follia ora”.

Ovviamente è scoppiata una grossa polemica (anche perché alle Olimpiadi NESSUN uomo ha combattuto contro una donna), ma lei come avrà reagito? Pigiamino grigio e scuse confezionate ad hoc? No, ha cancellato la storia sulla borsa USA e ha iniziato a bloccare utenti, tra cui anche Claudio Sona: “Mi ha appena bloccato. Starà bloccando tutti quelli che la criticano“.

‘La particolarità di questo caso è che, chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta‘, perché il bloccato sono – anche – io.